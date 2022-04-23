Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.04.2022
Folge 2: Episode 2

25 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

Lisa hat David das Leben gerettet - aber niemand hat es bemerkt. Als unter den neuen Kolleginnen bei "Kerima Moda" bekannt wird, wer die Retterin war, drängen sie Lisa sich zu outen. Aber Lisa wird Zeugin, wie David sich seine Retterin als attraktiven Engel vorstellt, und sie verlässt der Mut.

