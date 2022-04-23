Verliebt in Berlin
Folge 2: Episode 2
25 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12
Lisa hat David das Leben gerettet - aber niemand hat es bemerkt. Als unter den neuen Kolleginnen bei "Kerima Moda" bekannt wird, wer die Retterin war, drängen sie Lisa sich zu outen. Aber Lisa wird Zeugin, wie David sich seine Retterin als attraktiven Engel vorstellt, und sie verlässt der Mut.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
