Verliebt in Berlin
Folge 200: Episode 200
23 Min.Ab 12
Lisa will ihren Fauxpas wieder gutmachen, aber David verbietet ihr angesichts Mariellas instabiler Psyche, sich einzumischen. Er ahnt nicht, dass Mariella so verunsichert ist, weil Lisa mit ihrer Bemerkung den Finger in die Wunde gelegt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen