Verliebt in Berlin
Folge 213: Episode 213
23 Min.Ab 12
Lisa glaubt, Schuld an Mariellas Verschwinden zu sein, doch Jürgen macht ihr klar, dass nicht sie, sondern Lars die eigentlich zerstörerische Kraft für die Beziehung von David und Mariella ist. Lisa kann David nicht die Wahrheit sagen, aber auch sein Leiden nicht mehr ertragen - und ausgerechnet jetzt nimmt Lars Kontakt zu ihr auf ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
