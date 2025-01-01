Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 28

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 28
Episode 28

Episode 28Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 28: Episode 28

23 Min.Ab 12

David hat natürlich sein Verhältnis zu Mariella gemeint, als er mit Lisa über seine Gefühle sprach. Die fasst verzweifelt den Entschluss, ihre Hoffnung in Sachen David endgültig zu begraben. Aber ihr Chef hat noch eine Bitte: Sie soll Mariella sein Friedensangebot übermitteln. Sie kann natürlich gar nicht anders, nimmt die Aufgabe an und scheitert kläglich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen