Verliebt in Berlin
Folge 38: Episode 38
23 Min.Ab 12
Lisa wirft alle guten Vorsätze über Bord und erklärt Max und David, dass sie von nun an mit im Boot ist. David ist begeistert und sicher, dass sie mit ihrer Überarbeitung des Businessplans den notwendigen Kredit auch bekommen. Lisa fürchtet sich allerdings sehr vor der Präsentation bei der Bank, zumal ihr Chef von ihrem "professionellen" Auftreten alles andere als überzeugt ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen