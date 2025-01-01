Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 39

Verliebt in Berlin
Staffel 1Folge 39
Folge 39: Episode 39

23 Min.Ab 12

Obwohl David Lisa deutlich zu verstehen gibt, dass er ihr als Geschäftsfrau keine Chancen einräumt, geht Lisa mit zitternden Knien zu dem Termin bei der Bank. Warum sie hofft, mit ihrem Auftritt doch noch den rettenden Kredit für David zu bekommen, weiß sie eigentlich selbst nicht. Im allerletzten Moment besinnt sie sich darauf, dass sie nur dann eine Chance hat, wenn sie sich nicht verbiegt ...

