Verliebt in Berlin
Folge 44: Episode 44
23 Min.Ab 12
Jürgen gibt sich als Lisas Verlobter aus. Inka, Hannah und Agnes sind aus dem Häuschen: Lisa und Jürgen sind ein Paar! Lisa ist jedoch erbost und stellt ihn zur Rede, muss ihm aber schließlich Recht geben, als er sie davon überzeugen kann, dass die Scheinverlobung für sie nur positiv ist - schließlich sei sie die Sorge los, dass noch jemand glaubt, sie sei in David verliebt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen