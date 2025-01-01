Verliebt in Berlin
Folge 46: Episode 46
23 Min.Ab 12
Trotz der riesigen Versuchung namens Sabrina steht Jürgen zu Lisa und bekräftigt vor Sabrina, dass er mit Lisa verlobt ist. Dass ausgerechnet eine Frau wie Sabrina Interesse an ihm zu haben scheint, lässt ihn seine Scheinverlobung mit Lisa allerdings fast bereuen. Lisa beobachtet, wie Sabrina weiterhin Misstrauen über die Verlobung streut und bittet Jürgen um mehr Unterstützung ...
Verliebt in Berlin
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
