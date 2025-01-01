Verliebt in Berlin
Folge 48: Episode 48
23 Min.Ab 12
Lisa kann es nicht fassen: Sie haben fast alles verspielt, denn Jürgen hat zu hoch gepokert. Er befürchtet, ihre Freundschaft nun endgültig zu verlieren. Auch David ist aus dem Häuschen: Sie können das Topmodel Magdalena nicht bezahlen, und die Finanzmisere droht öffentlich zu werden. Hannah ist zunächst erleichtert, dass Timo Kim auf Abstand hält. Aber am Ende muss sie erkennen, dass die beiden eine Nähe zueinander haben, die ihr nicht behagt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen