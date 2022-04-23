Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 5vom 23.04.2022
24 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

Lisa ist verzweifelt: Wie soll sie in einer Nacht eine komplette Präsentation auf die Beine stellen? Aber sie darf David jetzt einfach nicht enttäuschen. Zum Glück helfen ihr die Kolleginnen - David ist jedoch entsetzt über die improvisierte Präsentation.

