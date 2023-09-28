Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 55

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 55vom 28.09.2023
Episode 55

Episode 55Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 55: Episode 55

23 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12

Lisa macht David unmissverständlich klar, dass sie die Chefin von "B.STYLE" ist und künftig auch als solche behandelt werden will. Außerdem will sie endlich einen Lohn für ihre Mühen! David muss einsehen, dass eine angemessene Entlohnung gerechtfertigt wäre. Lisa stellt auch prompt und selbstbewusst ihre Forderungen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen