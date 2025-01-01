Verliebt in Berlin
Folge 70: Episode 70
23 Min.Ab 12
Lisa muss schmerzhaft anerkennen, dass Mariella nicht nur perfekt mit David harmoniert, sondern ihr auch in vielerlei Hinsicht überlegen ist - bis sie dann unerwartet mit David allein ist ... Richard setzt David mit einer Buchprüfung unter Druck. Auch Sophie hat nicht vor, untätig zu bleiben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
