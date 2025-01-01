Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Staffel 1Folge 96
Folge 96: Episode 96

22 Min.Ab 12

Vom Faustschlag ausgeknockt, träumt sich Lisa in Davids Arme. Erst Hannah kann sie auf den Boden der Tatsachen holen und ihr klarmachen, dass David sie nicht auf Händen getragen, sondern niedergeschlagen hat. Doch als er ihr einen Krankenbesuch abstattet, wird Lisas Traum wahr ..

