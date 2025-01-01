Verliebt in Berlin
Folge 102: Episode 102
24 Min.Ab 12
Lisa ist überglücklich, dass David überlebt hat - um ihm seine Ruhe zu lassen, zieht sie sich nach Hause zurück. Als sie wieder ins Krankenhaus kommt, ist dort die ganze Familie Seidel versammelt. Lisa ist nicht gerade begeistert, doch dann heißt Laura sie offiziell in der Familie Seidel willkommen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
