Episode 113

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 113
23 Min.Ab 12

Lisa will sich nicht von Sophies Kampfansage unterkriegen lassen und erkennt schnell, dass sie Hugo attackiert. Als sie Jürgens Rat sucht, trifft sie im Kiosk auf David. Sie glaubt an einen Wink des Schicksals und verlangt von ihm, wieder Verantwortung für Kerima zu übernehmen.

SAT.1 emotions
