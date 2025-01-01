Verliebt in Berlin
Folge 30: Episode 30
23 Min.Ab 12
Lisa versucht, David in die Arbeit mit Rokko einzubeziehen, doch zu ihrem Unmut klinkt sich David aus, sodass Lisa ganz auf Rokko gestellt ist. Wie so oft ist sie in Gedanken bei David und kann auch bei einer Parfümpräsentation nicht abschalten. Als Rokko ihr verbietet, weiterhin über David zu sprechen, provoziert Lisa ihn absichtlich ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen