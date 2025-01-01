Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 42

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 42
Folge 42: Episode 42

22 Min.Ab 12

Lisa ist enttäuscht von Rokkos Absage und bittet Sophie, sie zum Charity-Event zu begleiten. Als Rokko ihr Ratschläge für die Veranstaltung geben will, schenkt sie ihm keine Aufmerksamkeit. Umso mehr befasst sie sich mit der leidigen Kleiderfrage. In der Eile lässt sich Lisa von Kim einen rosa Pelz-Mantel aufdrängen - mit fatalen Folgen ...

