Verliebt in Berlin - Staffel 2 Folge 49
Folge 49: Episode 49

22 Min. Ab 12

Lisa ist verärgert, dass David ihr Vorwürfe macht. Jürgen pflichtet ihr bei, gibt aber auch zu bedenken, dass unter Freunden auch Kritik möglich sein muss. Hannah ist fest davon überzeugt, dass sie eine Zukunft an Marcs Seite haben wird. Aber er macht deutlich, dass ihn der Sex mit Hannah keineswegs an sie bindet. Daraufhin schwenkt sie um und gibt vor, froh zu sein, dass sie Marc los ist ...

