Verliebt in Berlin
Folge 62: Episode 62
23 Min.Ab 12
Lisa ist von Lauras Ansage verwirrt: Was will David ihr nur sagen? Ob sie will oder nicht - Davids warme Worte aus dem Fernsehinterview dringen tief in ihr Herz, was Rokko besorgt registriert. Als auch noch Jürgen sie animiert, offenen Herzens auf David zuzugehen, springt sie über ihren Schatten und bittet David, mit ihr über seine Gefühle zu sprechen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen