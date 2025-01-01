Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin

Episode 66

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 66
Episode 66

Episode 66Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin

Folge 66: Episode 66

23 Min.Ab 12

Während David überlegt, wie er Lisas Herz zurückerobern kann, beginnt Lisa allmählich, Rokko ihr Herz zu öffnen. Sie genießt den Abend mit ihm und ist gerührt von seiner Einfühlsamkeit. Als David ihr am nächsten Tag einen romantischen Ausflug vorschlägt und sie ihm zugunsten von Rokko absagt, ist David perplex. In einer geschäftlichen Besprechung lässt er seinen Ärger an Rokko aus ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin

Verliebt in Berlin

Alle 2 Staffeln und Folgen