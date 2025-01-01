Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin

Episode 69

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 69
Episode 69

Verliebt in Berlin

Folge 69: Episode 69

23 Min.Ab 12

Lisa traut Davids Liebesbeteuerungen nicht und will ihm, auch aus Rücksicht auf Rokko, keine weitere Chance geben. Doch so sehr sie sich Davids Avancen erwehren will, so schnell schmilzt ihr Widerstand. Lisa spielt Davids Einladung vor Rokko als normales Treffen herunter, doch der lässt sie ahnungsvoll ziehen und sieht bangend ihrer Entscheidung entgegen ...

