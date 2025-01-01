Verliebt in Berlin
Folge 78: Episode 78
22 Min.Ab 12
Lisa ist zuversichtlich, in ihrer Funktion als Firmenchefin die fehlende Geldsumme besorgen zu können. Doch dann muss sie mit Schrecken feststellen, auf die Schnelle nicht genügend Bargeld zu bekommen - Lisa ist verzweifelt. Währenddessen beschließen die Seidels aus Angst sofort Kim heimzuholen ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
