Verliebt in Berlin
Folge 91: Episode 91
23 Min.Ab 12
Lisa glaubt fest, dass David ihr mit dem Zeichen einen Anhaltspunkt für sein Versteck gegeben hat, muss aber erkennen, dass das Rätselraten mit den Seidels zu keinem Ergebnis führt. In ihrer Not vertraut sie sich Jürgen an ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
12
