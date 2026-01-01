Verliebt in eine Hexe
Folge 21: Arme Tante Clara
25 Min.
Tante Clara gerät wieder mal in Schwierigkeiten: Während ihres Aufenthalts in Lady Montagues Schloss in Schottland hatte sie an einer Jagd teilgenommen - und dabei einen der Jagdhunde ihrer Gastgeberin erschossen. Nun soll sie aus dem Hexenbund ausgeschlossen werden. Samantha wird zu Tante Claras Verteidigung bestellt. Eine turbulente Gerichtsverhandlung nimmt ihren Lauf, in der Samantha alle ihre Künste aufbietet, um ihre Tante herauszupauken und deren Hexenstatus zu erhalten.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
0
