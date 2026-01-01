Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Arme Tante Clara

FavesStaffel 3Folge 21
Arme Tante Clara

Arme Tante ClaraJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 21: Arme Tante Clara

25 Min.

Tante Clara gerät wieder mal in Schwierigkeiten: Während ihres Aufenthalts in Lady Montagues Schloss in Schottland hatte sie an einer Jagd teilgenommen - und dabei einen der Jagdhunde ihrer Gastgeberin erschossen. Nun soll sie aus dem Hexenbund ausgeschlossen werden. Samantha wird zu Tante Claras Verteidigung bestellt. Eine turbulente Gerichtsverhandlung nimmt ihren Lauf, in der Samantha alle ihre Künste aufbietet, um ihre Tante herauszupauken und deren Hexenstatus zu erhalten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 6 Staffeln und Folgen