Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Besserwisser
25 Min.
Als sich Darrin in der Arbeit nicht mehr an einen Kunden erinnern kann, beschließt er, endlich einmal sein Gedächtnis zu trainieren. Er ahnt nicht, dass ihm Endora mittels Zauberei ein perfektes Erinnerungsvermögen zukommen lässt. Von nun an wird Darrin zum unerträglichen Besserwisser, der nicht nur seine Kunden nervt - auch seine Familie leidet unsäglich. Schließlich sind sich alle einig, dass Darrin mit seiner Vergesslichkeit ein weit angenehmerer Zeitgenossen war.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland