Verliebt in eine Hexe
Folge 24: Sam als Malerin
25 Min.
Samantha ist dabei, für eine Wohltätigkeitsausstellung ein Stilleben zu malen. Natürlich muss ihr Endora dabei ins Handwerk pfuschen: Sie zaubert ein Landschaftsgemälde des berühmten französischen Malers Henri Monchet hin, das sie sich in einer Ausstellung "ausgeliehen" hat. Prompt gewinnt es den ersten Preis und findet sofort einen Käufer. Natürlich dauert es nicht allzu lange, bis der Schwindel auffliegt - und nun hat Samantha ein nicht geringes Problem zu lösen.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland