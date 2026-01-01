Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Die Hexe von Cawdor

FavesStaffel 3Folge 27
Die Hexe von Cawdor

Die Hexe von CawdorJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 27: Die Hexe von Cawdor

25 Min.

Samantha muss all ihre zauberischen Hexenkünste aufbieten, um ihren Ehemann Darrin vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren: Denn die Hexe von Cawdor macht Jagd auf Darrin. Sollte es ihr gelingen, Darrin zu küssen, wäre sie von einem Fluch befreit. Dieser Akt der Nächstenliebe wird dadurch ein wenig fragwürdig, dass der arme Darrin durch den Kuss um circa 500 Jahre älter werden würde. Mehr als verständlich, dass Samantha dagegen etwas zu unternehmen versucht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen