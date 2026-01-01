Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Wie ist man erfolgreich erfolglos?

Staffel 3Folge 30
Wie ist man erfolgreich erfolglos?

Verliebt in eine Hexe

Folge 30: Wie ist man erfolgreich erfolglos?

25 Min.

Als Schwiegermutter Endora mit ihren Zauberkräften in Darrins Arbeit hineinpfuscht, wird dieser ziemlich wütend. Wenig später taucht die exzentrische Madame Marushka auf. Die Inhaberin einer Kosmetikfirma verspricht einen Werbeetat in Millionenhöhe. Doch Darrin vermutet wieder Endoras Hand hinter der Angelegenheit - und setzt die berühmte Madame Marushka vor die Tür. Doch leider ist Endora diesmal völlig ohne Schuld. Samantha versucht zu retten, was zu retten ist.

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

