Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in eine Hexe

Der Froschkönig

FavesStaffel 3Folge 32
Der Froschkönig

Der FroschkönigJetzt kostenlos streamen

Verliebt in eine Hexe

Folge 32: Der Froschkönig

25 Min.

Samantha hat mal wieder ein äußerst bizarres Erlebnis: Als sie mit Tabatha im Park spazieren geht, nichts Böses ahnend, wird sie auf einmal von einem dicklichen Herrn angesprochen, der ihr ihre magischen Fähigkeiten anzusehen scheint. Er behauptet nämlich, in Wahrheit ein Frosch zu sein, der durch unglückliche Umstände in einen Menschen verwandelt wurde. Und nun braucht er dringend Samanthas Hilfe, denn viel lieber möchte er in den Frosch-Zustand zurück.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in eine Hexe
Faves
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

Alle 8 Staffeln und Folgen