Verliebt in eine Hexe
Folge 32: Der Froschkönig
25 Min.
Samantha hat mal wieder ein äußerst bizarres Erlebnis: Als sie mit Tabatha im Park spazieren geht, nichts Böses ahnend, wird sie auf einmal von einem dicklichen Herrn angesprochen, der ihr ihre magischen Fähigkeiten anzusehen scheint. Er behauptet nämlich, in Wahrheit ein Frosch zu sein, der durch unglückliche Umstände in einen Menschen verwandelt wurde. Und nun braucht er dringend Samanthas Hilfe, denn viel lieber möchte er in den Frosch-Zustand zurück.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland