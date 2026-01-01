Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Serena

Serena

Verliebt in eine Hexe

Folge 21: Serena

25 Min.

Samanthas Cousine ist zu Besuch - und damit kommen ungeahnte Schwierigkeiten auf die Familie zu, denn die hübsche Serena sieht Samantha zum Verwechseln ähnlich, ist aber vom Wesen her ganz anders: ständig zu Streichen aufgelegt, wild, chaotisch und frech. Die kreuzbrave Samantha gerät durch die Eskapaden ihrer Cousine plötzlich in den Ruf, etliches auf dem Kerbholz zu haben, und es erfordert schon eine ganze Menge Zauberkunst, diesen Ruf wieder zu korrigieren ...

Verliebt in eine Hexe

