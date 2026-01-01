Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Der Spielkamerad

FavesStaffel 4Folge 26
Folge 26: Der Spielkamerad

25 Min.

Tabatha muss ihren Eltern versprechen, dass sie niemals zaubert, wenn sie mit "normalen" Kindern zusammen spielt. Doch als sie den unsympathischen Michael kennen lernt, bricht sie ihr Versprechen, denn der Kleine ist so ein gemeiner Spielverderber, dass sie sich nicht anders zu helfen weiß. Kurzerhand verwandelt sie das kleine Monster in einen lustigen Hund. Als Samantha sieht, wie Michaels Mutter verzweifelt nach ihrem Sohn sucht, ahnt sie nichts Gutes.

Faves
