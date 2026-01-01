Verliebt in eine Hexe
Folge 21: Computerliebe
25 Min.
Samanthas Cousine Serena hat es satt, ihr Leben als Partylöwin auf großen Gesellschaften im Hexenreich zu verbringen. Viel lieber würde sie ein gemütliches Leben an der Seite eines "normalen", sterblichen Ehemannes verbringen. Und so kommt es, dass sie gemeinsam mit Samantha ein Ehevermittlungsinstitut aufsucht, wo ihr per Computeranalyse der geeignete Partner vorgeschlagen wird. Serena und Franklin mögen sich auch sofort - doch leider ist Franklin selbst ein Zauberer.
Verliebt in eine Hexe
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
