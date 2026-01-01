Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Snob der Snobs

Folge 24: Der Snob der Snobs

25 Min.

Darrin und Larry kämpfen wieder einmal um einen Millionenetat. Der umworbene Kunde ist diesmal der schwerreiche Mr. Rockeford, mit dem Darrin einen Abend verbringt. Rockeford ist sehr angetan von Darrin und der Meinung, dass dieser unbedingt Mitglied im elitären Burning Oak Country Club werden solle. Dagegen aber hat Samantha etwas, denn sie kann snobistisches Getue nicht ausstehen. Deshalb nimmt sie die Stammbäume der Clubmitglieder unter die Lupe.

