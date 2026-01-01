Verliebt in eine Hexe
Folge 28: Freudige Neuigkeiten
25 Min.
Überraschend ist Samanthas Vater Maurice, der sich sonst nie blicken lässt, zu Besuch gekommen. Was Endora nicht gerade entzückt, ist die Tatsache, dass er in Begleitung seiner gut aussehenden Privatsekretärin Abigail erscheint. Endora schäumt vor Wut und nimmt sich vor, Rache an Maurice zu nehmen. Doch als Sam und Darrin den beiden mitteilen, dass sie zum zweiten Mal Großeltern werden, sind alle Zwistigkeiten vergessen - es kommt zur großen Versöhnung ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland