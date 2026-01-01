Verliebt in eine Hexe
Folge 22: Serena stoppt die Show
25 Min.
Endlich hat Darrin einmal einen großen Coup in der Werbeagentur gelandet: Das berühmte Popduo Boyce und Hart konnte von ihm für eine wichtige Kampagne gewonnen werden. Serena, Samanthas flippige Cousine, ist begeistert davon, die beiden kennen lernen zu können, und will sie auch gleich für eine außerirdische Tanzveranstaltung engagieren. Dabei sollen sie einen Song präsentieren, den Serena selbst komponiert hat. Der Manager des Duos alles andere als angetan.
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland