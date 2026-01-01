Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Noch einmal Kind
25 Min.
Als Tabatha die Bekanntschaft des Spielzeugverkäufers Irving Bates macht, ist sie sofort von ihm angetan: Bates liebt zwar seinen Job, doch das Erwachsensein macht ihm keinen Spaß. Viel lieber wäre er selbst nochmal ein Kind. Für Tabatha stellt es kein Problem dar, Bates kurzerhand in einen neunjährigen Jungen zu verwandeln. Diesem gefällt sein neues Dasein außerordentlich gut, und er ist gar nicht begeistert davon, dass Sam schon Hexendoktor Bombay alarmiert hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland