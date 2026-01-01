Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

FavesStaffel 6Folge 25
Folge 25: Wer zaubert hier bloß?

25 Min.

Als Darrin und Samantha eines Morgens ihr Haus nicht mehr verlassen können, weil sich weder Türen noch Fenster öffnen lassen, vermutet Samantha sofort, dass ihre Mutter Endora sich mal wieder einen bösen Zauber hat einfallen lassen. Doch diesmal ist die Schwiegermutter ausnahmsweise unschuldig. Der Beweis: Als sie selbst im Haus erscheint, ist auch sie gefangen. Doch wer steckt hinter der Sache? Etwa die Haushaltshilfe Esmeralda oder Dr. Bombay?

