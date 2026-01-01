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Verliebt in eine Hexe

Noch einmal mit Charme

FavesStaffel 6Folge 29
Noch einmal mit Charme

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Verliebt in eine Hexe

Folge 29: Noch einmal mit Charme

25 Min.

Die Glückwunschkarten GmbH von Mr. Sonnenschein zählt zu den erfolglosesten Kunden von Larry Tates Werbeagentur. Kein Wunder, wenn man das antiquierte Konzept des Kartenherstellers betrachtet: Von Mr. Sonnenschein selbst gedichtete, mehr oder minder "witzige" Sprüche zieren die Karten. Als Sonnenschein zufällig Zeuge wird, wie Darrin über die unmöglichen Verse herzieht, ist er zunächst beleidigt. Doch dann lässt er sich auf ein neues Konzept ein: witzige Beleidigungen ...

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