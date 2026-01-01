Verliebt in eine Hexe
Folge 21: Gemischtes Doppel
25 Min.
Larrys Frau Louise legt Samantha ein Buch mit dem Titel "Ehekrisen" ans Herz - offensichtlich, weil sie selbst es dringend benötigt. Nach der Lektüre macht Sam sich Sorgen um ihre Freundin und denkt darüber nach, wie sie ihr helfen kann. Eines Nachts liegt sie wach, als sie sich plötzlich in Louises Ehebett wiederfindet! Zum Glück wird sie von niemandem bemerkt und kann den Zauber rechtzeitig wieder rückgängig machen. Doch wie kam es zu diesem unbeabsichtigten Bettenwechsel?
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland