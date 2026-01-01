Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Staffel 7Folge 26
Folge 26: Spieglein, Spieglein

25 Min.

Ausgerechnet, als Darrins Chef Larry sich bei ihm im Haus aufhält, weil er einige Unterlagen abholen will, muss Esmeralda auftauchen und ihre Sorgen ausbreiten: Sie ist total verzweifelt, weil sie glaubt, nicht mehr zaubern zu können. Während Sam sich um Esmeralda kümmert, lenkt Darrin vorsichtshalber Larry ab, indem er ihn zu einer Partie Golf herausfordert. Dann erscheint auch noch Esmeraldas Jugendfreund Ferdy - auch er hat Probleme mit seiner Zauberkraft ...

Faves
