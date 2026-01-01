Zum Inhalt springenBarrierefrei
George Washington und das 20. Jahrhundert (1)

FavesStaffel 8Folge 21
Folge 21: George Washington und das 20. Jahrhundert (1)

25 Min.

Darrin hat ein George Washington-Album angelegt, in dem er Gedenkmünzen, Museumsbroschüren und Ähnliches sammelt. Als Tabatha in der Schule George Washington behandelt, möchte sie ein paar Sachen aus dem Album in den Unterricht mitnehmen, aber Darrin erlaubt es nicht. Da hat Esmeralda eine Idee: Sie wird die Dinge einfach aus dem Album herauszaubern! Leider macht sie dabei etwas falsch, und auf einmal erscheint George Washington höchstpersönlich ...

