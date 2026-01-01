Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in eine Hexe

Ein Genie wird entdeckt

Ein Genie wird entdeckt

Verliebt in eine Hexe

Folge 23: Ein Genie wird entdeckt

25 Min.

Samantha und Endora sind wieder einmal unterschiedlicher Meinung, was die Erziehung der kleinen Tabatha betrifft. Sam will sie auf eine ganz gewöhnliche Schule schicken, während Endora meint, sie müsse unbedingt auf eine Hexenschule gehen! Als Sam sich widerwillig zeigt, hext Endora ihrer Enkelin einfach überragende schulische Leistungen an, mit denen sie die gesamte Lehrerschaft irritiert. Die neugierige Lehrerin Mrs. Peabody will die Familie des kleinen Genies kennen lernen ...

Verliebt in eine Hexe
Verliebt in eine Hexe

Verliebt in eine Hexe

