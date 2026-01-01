Verliebt in eine Hexe
Folge 23: Ein Genie wird entdeckt
25 Min.
Samantha und Endora sind wieder einmal unterschiedlicher Meinung, was die Erziehung der kleinen Tabatha betrifft. Sam will sie auf eine ganz gewöhnliche Schule schicken, während Endora meint, sie müsse unbedingt auf eine Hexenschule gehen! Als Sam sich widerwillig zeigt, hext Endora ihrer Enkelin einfach überragende schulische Leistungen an, mit denen sie die gesamte Lehrerschaft irritiert. Die neugierige Lehrerin Mrs. Peabody will die Familie des kleinen Genies kennen lernen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland