Verliebt in eine Hexe
Folge 24: Undank ist der Welten Lohn
25 Min.
Darrin ist wieder einmal ziemlich verzweifelt auf Ideensuche, denn ihm will einfach keine zündende Kampagne für die Matratzenfirma "Benson" einfallen. Samantha möchte ihrem Mann gerne helfen und strengt ihre grauen Zellen an - prompt hat sie eine gute Idee nach der anderen. Doch Darrin ist misstrauisch und argwöhnt, sie habe ihre Zauberkraft eingesetzt, worüber Sam wiederum ziemlich beleidigt ist. So kommt es zwischen den beiden zum harten Konkurrenzkampf ...
Verliebt in eine Hexe
Genre:Sitcom, Fantasie, Romanze, Romantische Komödie
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland