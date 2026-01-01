Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 25: Der Himalaya-Cocktail

25 Min.

Sam und Darrin müssen aus geschäftlichen Gründen im Restaurant von Mr. Fong speisen - schließlich ist Fong ein potenzieller Kunde der Agentur. Die Spezialität des Hauses ist der so genannte "Himalaya-Cocktail", der Sam leider überhaupt nicht gut bekommt: Sie läuft im Gesicht rot an und verliert ihre Zauberkraft. Dr. Bombay muss zu Hilfe gerufen werden, und er weiß auch ein Gegenrezept. Dieses aber benötigt zwei äußerst exotische und schwer zu beschaffende Ingredienzen ...

