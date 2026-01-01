Verliebt in eine Hexe
Folge 25: Der Himalaya-Cocktail
25 Min.
Sam und Darrin müssen aus geschäftlichen Gründen im Restaurant von Mr. Fong speisen - schließlich ist Fong ein potenzieller Kunde der Agentur. Die Spezialität des Hauses ist der so genannte "Himalaya-Cocktail", der Sam leider überhaupt nicht gut bekommt: Sie läuft im Gesicht rot an und verliert ihre Zauberkraft. Dr. Bombay muss zu Hilfe gerufen werden, und er weiß auch ein Gegenrezept. Dieses aber benötigt zwei äußerst exotische und schwer zu beschaffende Ingredienzen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in eine Hexe
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 1964
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland