Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 11: Nochmal gerettet!
40 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12
Die 21-jährige Haylie wurde vor acht Jahren bei einem schweren Autounfall stark am Gesicht verletzt. Seither musste sie sich 42 Operationen unterziehen. Nun vermuten die Ärzte, dass die junge Frau ihr Auge verlieren könnte. Haylie hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif ihr Sehorgan retten können. Zudem wendet sich Stefan an die Spezialisten mit dem Wunsch nach größeren Lippen.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
12
