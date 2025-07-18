Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 14: Lippen-Fiasko
41 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Das Ärzteteam hilft einem Patienten, der nach einer misslungenen Brustoperation endlich das maskuline Aussehen erreichen möchte, das er sich wünscht. Auch ein Mutter-Tochter-Duo aus Großbritannien konsultiert die Ärzte, um ihre Po-Vergrößerung zu perfektionieren. Die Lippe einer jungen Frau hat sich nach einer OP infiziert und Dr. Nassif versucht alles, um der Frau ihr Lächeln zurückzugeben.
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.