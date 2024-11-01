Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Ciabatta-Brüste

sixxStaffel 8Folge 18vom 01.11.2024
Ciabatta-Brüste

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 18: Ciabatta-Brüste

Folge vom 01.11.2024Ab 12

Nach der Scheidung wollte sich Jennifer wieder schön fühlen und hat sich die Brüste vergrößern lassen. Allerdings hat der Arzt die OP verpfuscht und nun sieht die Oberweite der 50-Jährigen unförmig aus. Mit elf Monaten erlitt Jannie einen Unfall und hat seitdem keine Unterlippe mehr. Sie hatte bereits viele Operationen, doch keiner der bisherigen Ärzte konnte die Lippe wieder herstellen. Jannie hofft, dass die Spezialisten ihr helfen können.

