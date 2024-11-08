Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Tumor Tragedy

sixxStaffel 8Folge 20vom 08.11.2024
Tumor Tragedy

Tumor TragedyJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 20: Tumor Tragedy

41 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Yamile leidet unter einem riesigen Gesichtstumor. Die Wucherung ist schwer und bereitet ihr Schmerzen. Da die Entfernung höchst komplex ist, engagiert Dr. Nassif ein Ärzte-Team, das ihm bei der Operation hilft. Joshua kam mit einem Herzfehler auf die Welt. Inzwischen ist er gesund, hat allerdings eine große Narbe auf der Brust, die ihn stört. Er hofft, dass die Spezialisten die Narbe verkleinern können.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 4 Staffeln und Folgen