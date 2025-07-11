Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Nase 2.0

sixxStaffel 8Folge 9vom 11.07.2025
Nase 2.0

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 9: Nase 2.0

40 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Nate hatte bereits vor fünf Jahren eine Nasenrekonstruktion bei Dr. Nassif. Allerdings hat er die regelmäßigen Kontrolltermine versäumt und zu spät gemerkt, dass der eingesetzte Knorpel kollabiert ist. Werden die Spezialisten ihn ein weiteres Mal operieren? Terinas verpfuschte Hautstraffung in Mexiko hat sie fast das Leben gekostet. Die Narben und der unförmige Bauch belasten die mehrfache Mutter. Sie hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr helfen können.

sixx
