Verrückt nach Dir
Folge 23: Schall und Rauch (1)
23 Min.Ab 6
Eigentlich wollten sich Paul und Jamie nichts zum Hochzeitstag schenken, doch natürlich haben sie sich nicht an die Abmachung gehalten. Lisa organisiert das Geschenk für Jamie und Ira das für Paul. Schnell stellen sie fest: Sie scheinen sich gar nicht richtig zu kennen. Bei einem nächtlichen Spaziergang entdecken sie dann auch noch, dass der Kiosk, an dem sie sich kennengelernt haben, ausgebrannt ist - und so kommt es zu einer Aneinanderreihung mysteriöser Vorfälle ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH